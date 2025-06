OL ‍: Cet exploit de Textor rend Aulas fou de rage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a bien changé depuis l'arrivée de John Textor, qui a réussi l'exploit de détruire en seulement deux ans l'ADN du club lyonnais tel qu'on pouvait le connaître à l'époque où Jean-Michel Aulas était le patron des Gones.

L’Olympique Lyonnais vient de boucler une nouvelle saison sans qualification en Ligue des Champions, et devra se consoler avec l’Europa League la saison prochaine. Un moindre mal pour John Textor même si sur le plan financier, il y a beaucoup à redire. Sanctionné par la DNCG il y a six mois, l’homme d’affaires américain sera attendu au tournant le 24 juin prochain. Les supporters de l’OL sont fébriles avant ce rendez-vous, alors qu’une relégation administrative en Ligue 2 avait été prononcée en janvier dernier.

OL : Textor apporte 223 millions et scotche la DNCG https://t.co/pUHTvbsYkX — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Plus globalement, les méthodes de John Textor fatiguent tout le monde à Lyon, où la copropriété ou encore les deals douteux avec Nottingham Forest font de l’Américain un dirigeant de moins en moins apprécié. Rien de surprenant selon Lindsay Rose, joueur de l’OL entre 2014 et 2016, qui regrette que l’identité lyonnaise telle qu’elle était sous Jean-Michel Aulas se soit envolée. « C’est un super club. La formation est exceptionnelle. C’est vrai que depuis que le président Jean-Michel Aulas est parti, on sent que ça a totalement changé de stratégie » regrette l’ex-défenseur de l’OL sur Foot Mercato, avant de poursuivre.

John Textor a tué l'ADN de l'OL

« En voyant ça un peu de loin, ça me fait un peu mal de voir le club évoluer de la sorte. À présent, ça me paraît davantage être un club business qu’un club avec une identité lyonnaise forte, qu’on aime ou qu’on n’aime pas. D’un point de vue extérieur, c’est assez étrange » a conclu celui qui a également porté les couleurs du FC Lorient, et qui garde un oeil très attentif sur l’Olympique Lyonnais. Avec un brin de déception et de plus en plus de détachement, comme de nombreux supporters lyonnais, de plus en plus déçus par John Textor.