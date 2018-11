OL : Cet énorme gâchis de l'OL brise le silence avant le mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Utilisé à 3 reprises par Bruno Genesio la saison dernière, Mapou Yanga-Mbiwa a carrément été mis à l’écart du groupe professionnel depuis cet été. Une situation difficile à vivre pour celui qui a refusé des offres d’Amiens ou encore du FC Sion au mercato, mais qui aimerait prouver sa valeur avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais. Interrogé par RMC Sport, l’international français a raconté sa galère. Et s’il ne vise personne directement, il reconnaît être dans une période très délicate.

Genesio « entre deux eaux » dans ce dossier ?

« Je m’entraîne mais je sais que je ne jouerai pas. Je ne comprends pas. Tout le monde est perdant dans l’affaire. Je ne joue pas, donc ma cote baisse. Et le club voit fondre ma valeur. Qu’est-ce qu’il s’est passé pour que je ne joue plus ? J’aimerais bien le savoir. Je me suis toujours bien comporté avec tout le monde. Je suis quelqu’un de discret, qui préfère régler ses problèmes seuls. J’essaie de le faire, mais si je ne trouve pas de solution… Je connais la situation difficile que je traverse, mon entourage aussi. Tout en gardant la tête haute, j’aimerais sortir de cette galère. Je suis un compétiteur, j’ai envie de jouer. Le coach ? Son discours à mon égard est positif mais n’est pas suivi d’effet. Il doit être entre deux eaux » a expliqué Mapou Yanga-Mbiwa, qui s’entraîne avec la réserve de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Et qui doit certainement attendre le mercato hivernal avec impatience…