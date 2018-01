OL : Les Bleus ? La Coupe du monde ? Aouar avoue son objectif

Dans : OL, Equipe de France.

Révélation de la saison à Lyon, Houssem Aouar confirme les énormes espoirs placés en lui, puisque le milieu de terrain était vu depuis plusieurs années comme l’une des grandes pépites du club. Présence, placement, qualité de passe, sens du jeu et participation offensive, le pur lyonnais a saisi sa chance et ne quitte plus le onze de départ de Bruno Genesio, même si le coach rhodanien a encore du mal à lui trouver sa place définitive en fonction du système utilisé. Néanmoins, Aouar marque des points et en profite pour intégrer les espoirs français, en attendant sagement la suite de sa progression et pourquoi un appel au plus haut niveau.

« J’aimerais intégrer l’équipe de France A plus tard. C’est un objectif à long terme. J’espère que je vais réussir. En tout cas, je vais tout faire pour. J’aimerais jouer une Coupe du monde bien sûr mais faut rester calme », a prévenu le joueur de l’OL, bien conscient qu’il était quasiment impossible de récupérer une place au sein du groupe français, déjà bien formé, en vue de la Coupe du monde 2018. Néanmoins, s’il continue sur sa lancée alors qu’il n’a même pas encore une saison pleine en professionnel dans les jambes, nul doute que le nom d’Houssem Aouar commencera à être murmuré aux alentours de Clairefontaine dans les mois ou les années à venir.