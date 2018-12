OL : Ce mercato d'hiver lui donne des boutons, on comprend pourquoi

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Questionné sur le prochain mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, Bruno Génésio a clairement fait la moue.

Pour l'instant, la saison du club rhodanien est plutôt réussie. Placé sur le podium de la Ligue 1 et qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions face au Barça, l'OL est dans les temps. Mais alors que l'entraîneur des Gones a changé de système de jeu depuis l'été dernier, passant d'un 4-2-3-1 à un 3-5-2, certains ajustements pourraient être effectués lors du marché des transferts de janvier. Un défenseur central serait notamment attendu du côté du Groupama Stadium. Une théorie que Bruno Génésio ne confirme pourtant pas.

« On n’est pas dans l’optique de recruter pour l’instant. On aura une réunion pour discuter de tout cela. On fera le point. Je pense que j’ai un effectif suffisant en nombre et en qualité. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des départs et, dans ce cas-là, ils seraient compensés. Personnellement, je supprimerai ce mercato. C’est éprouvant pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour les dirigeants. Les joueurs qui arrivent sont en plus rarement performants », a expliqué, sur OL TV, le technicien français, qui espère le moins de mouvements possibles pour cet hiver. Le gros chantier sera donc pour l'été prochain, sachant que des joueurs comme Ndombele ou Fekir seront potentiellement sur le départ.