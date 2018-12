OL : Ce match de Lyon en 2018 est entré dans la légende de l'OL !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'année 2018 a finalement été très positive pour l'Olympique Lyonnais, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et occupe une probante troisième place au classement de Ligue 1. Alors, même si tout n'a pas été parfait du côté du Groupama Stadium, et si le débat sur Bruno Genesio pollue toujours un peu la situation, les supporters de l'OL peuvent être fiers de leur club. Et au moment de désigner ce qui aura été le match de l'année, il n'y a pas eu réellement d'hésitation ou de suspense. C'est forcément la victoire décrochée en septembre contre Manchester City à l'Etihad Stadium qui a été désignée match de l'année par le site officiel de l'Olympique Lyonnais.

« Il y avait eu l’Inter en 2002, le Bayern en 2003, le Real en 2005, 2006 et 2009, Liverpool en 2009… il y a désormais Manchester City en 2018 dans la vitrine des exploits européens de l’OL. Donnés largement perdants entre le tirage au sort de la phase de poules de la Champions League et le coup d’envoi, les Lyonnais ont renversé tous les pronostics en allant imposer leur loi sur le terrain de City, champion d’Angleterre en titre et grand favori pour le sacre final. Les deux buteurs, Nabil Fekir et Maxwel Cornet, avaient propulsé les leurs dans une autre dimension au terme d’une prestation remarquable face aux joueurs de Pep Guardiola. Un retour dans la plus grandes des compétitions tout simplement tonitruant ! », écrit Olweb au sujet d'une rencontre qui a formidablement lancé la campagne européenne de Lyon.