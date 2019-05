OL : Ce Lyonnais règle lui même son cas avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Au club depuis 2017, Fernando Marçal n’est pas vraiment un titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais.

Mais avec l’arrivée des Brésiliens Sylvinho et Juninho, la donne pourrait changer la saison prochaine. D’autant que l’autre défenseur gauche de l’effectif, à savoir Ferland Mendy, pourrait faire ses valises. Du coup, un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour pour l'ancien latéral de Guingamp, tout du moins dans son esprit… En effet, Le Dauphiné affirme que le défenseur de 30 ans a réglé lui-même son cas au mercato.

« S’il n’exclut aucune hypothèse sur son avenir immédiat, Marçal se sent bien à Lyon et entend jouer un rôle dans l’équipe dirigée la saison prochaine par ses compatriotes, Juninho et Sylvinho » explique le média, en attendant de savoir si Sylvinho lui accordera sa confiance. Car en cas de départ de Ferland Mendy, il y a fort à parier que l’état-major de l’Olympique Lyonnais se mette à la recherche d’un nouvel arrière gauche. Ce qui pourrait précipiter le départ de Fernando Marçal. A moins que le joueur sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2021 s’oppose fermement à un départ afin de gagner sa place. Ce qui semble être la tendance.