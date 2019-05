OL : Ce joueur est comparé à Pépé, Lyon le cible au mercato

Dans : OL, Mercato, LOSC, PSG.

Ces dernières années, l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à piocher dans les divisions inférieures voire dans des équipes de jeunes en période de mercato, comme le prouvent les recrutements de Lenny Pintor ou encore de Reo Griffiths. Et cet été, Florian Maurice entend bien poursuivre ce genre de recrutement. Ainsi, selon les informations obtenues par Foot-Mercato, un U19 du Stade Brestois est ciblé par le patron de la cellule de recrutement lyonnaise.

Il s’agit de Yoann Mavoungou, qui brille avec les U19 de Brest à seulement 17 ans. D’ores et déjà comparé à Nicolas Pépé, ce milieu offensif n’est pas seulement surveillé par l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le média explique que le Paris Saint-Germain et le LOSC sont également attentifs à la situation du joueur originaire de République Démocratique du Congo. En dépit de son jeune âge, Yoann Mavoungou est également observé par le sélectionneur du Congo U23 en vue des éliminatoires de la CAN de la catégorie en juin prochain. Une preuve supplémentaire de son immense talent, qui pourrait bien lui valoir des offres de clubs de Ligue 1 à l’intersaison...