OL ‍: Caleta-Car dit au revoir, Govou s'indigne

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Deux ans après son arrivée du côté de l’Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car quitte le septuple champion de France pour rejoindre la Real Sociedad. Le Croate a posté un message sur les réseaux sociaux. Un message qui n’a pas plus à Sidney Govou.

Le 1er août dernier, l’Olympique Lyonnais a annoncé le départ de Duje Caleta-Car. L’international croate (33 sélections, un but) quitte les bords du Rhône pour s’installer du côté de San Sébastian. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est prêté par l’OL contre 500 000 euros avec une option d’achat fixée à quatre millions d’euros. Le septuple champion de France continue de dégraisser son effectif pour pouvoir recruter en vue de la saison prochaine. Mais le message d’adieu du Croate n’est pas passé inaperçu. L’ancien attaquant de l’OL Sidney Govou n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux.

Govou ne veut plus de langue de bois

Il faut arrêter avec ces messages écrits par un community manager qui fait juste de la com. Il a essayé de faire le taf point. Pas besoin de tt ce cirque.Merci au revoir et à bientôt !tu ne reviendras plus à lyon pour te balader. Tes enfants ne porteront pas le maillots à l’école — Govou Sidney (@GovouSidney) August 3, 2025

Lors de son départ Caleta-Car a posté sur sa page Instagram, le traditionnel message d’adieu aux supporters lyonnais. « Dès le premier jour, vous m'avez réservé un accueil formidable, à moi et à ma famille. Nous avons connu des hauts et des bas, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Je n'oublierai jamais certains moments, comme la finale de la Coupe de France et notre qualification pour l'Europa League alors que nous étions derniers du championnat. Nous continuerons à vous soutenir à chaque match », a notamment déclaré le défenseur croate. Sur X, Sidney Govou a réagi à ce message : « Il faut arrêter avec ces messages écrits par un community manager qui fait juste de la com. Il a essayé de faire le taf, point. Pas besoin de tout ce cirque. Merci, au revoir et à bientôt ! Tu ne reviendras plus à Lyon pour te balader. Tes enfants ne porteront pas le maillot à l’école, » déclare-t-il. Un message qui sonne faux selon la légende de l’OL. Une attaque qui semble très sévère de la part de la légende de l'OL, et actuel consultant pour Canal+.