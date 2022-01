OL : Bruno Guimares vaut 45 millions, la Juve KO !

Un temps ciblé par Arsenal, le milieu de terrain lyonnais Bruno Guimaraes est maintenant une piste de la Juventus Turin au mercato.

Malgré son passage à vide de la saison dernière, Bruno Guimaraes a toujours la cote sur le marché des transferts. Il faut dire que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est revenu à un super niveau sous les ordres de Peter Bosz, qui en a rapidement fait un taulier de son équipe au même titre que Lucas Paqueta. Très bon face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Groupama Stadium (1-1), Bruno Guimaraes a suscité l’intérêt d’Arsenal. Mais les Gunners ont finalement jeté leur dévolu sur Arthur, le milieu de terrain de la Juventus Turin. Cet éventuel transfert pourrait entraîner un jeu de chaises musicales puisque selon les informations de RMC, la Juventus Turin apprécie beaucoup Bruno Guimaraes et envisagerait de le recruter en cas de départ d’Arthur en Premier League.

Arsenal in contact with Juventus over a loan move for Arthur. He is an option, but nothing done. Juventus don't want to let him go without bringing someone in. Juve like Bruno Guimaraes (who doesn't?), but finances make that difficult. Arthur open to joining Arsenal @romeoagresti pic.twitter.com/qNl79AvN83