OL ‍: Bruno Guimaraes pour 50 ME, c’était cadeau

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Recruté en janvier 2022, Bruno Guimarães donne entière satisfaction à Newcastle. Le milieu brésilien fait partie des grands artisans de la qualification pour la Ligue des Champions. Sa cote a donc explosé sur le marché des transferts. A tel point que l’Olympique Lyonnais pourrait s’en mordre les doigts.

Si les supporters de l’Olympique Lyonnais avaient regretté le départ de Bruno Guimarães, son transfert à Newcastle permettait tout de même d’enregistrer une belle recette. Le club rhodanien était parvenu à négocier une opération à 50 millions d’euros bonus compris. Un montant énorme et non négligeable. Mais 16 mois plus tard, force est de constater que la belle affaire était plutôt pour les Magpies.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Newcastle United FC (@nufc)

Le milieu de terrain s’est effectivement imposé en Angleterre et fait partie des grands artisans de la quatrième place décrochée, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Chouchou des supporters, le Brésilien a également les faveurs de son manager Eddie Howe qui le juge indispensable dans son équipe. Résultat, la cote de Bruno Guimarães a explosé sur le marché des transferts. Newcastle pourrait facilement réaliser une plus-value dès cet été.

Guimarães ne veut pas partir

En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéresseraient à l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et on parle prix pouvant atteindre les 100 millions d'euros. Mais dans son projet, le pensionnaire de Premier League compte bien se renforcer, et non pas laisser filer ses meilleurs éléments. Le départ de Bruno Guimarães n’est donc pas envisageable, assure le média talkSPORT. D’autant que l’international auriverde ne s’opposera pas à la décision de ses dirigeants. Au contraire, le milieu de 25 ans se disait totalement épanoui chez les Magpies le mois dernier.

« C'était un transfert fantastique pour moi. Je pense que rejoindre Newcastle était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je suis tellement heureux ici, je réalise mes rêves, je suis très performant depuis que j'ai signé au club. (…) Depuis le jour de ma signature, j'ai dit que je voulais jouer la Ligue des Champions avec ce maillot », confiait notamment Bruno Guimarães, convaincu par la montée en puissance de Newcastle.