OL : Bruno Guimaraes grillé, il va le payer longtemps

Dans : OL.

La colonie brésilienne de l’Olympique Lyonnais avait accueilli un petit nouveau en janvier 2020, avec la signature de Bruno Guimaraes.

Le milieu de terrain avait immédiatement brillé par son impact physique, l’utilisation du ballon vers l’avant, et sa capacité à réduire les espaces. Partie prenante de la bonne reprise de l’OL dans le Final 8, le Brésilien avait clairement gagné sa place. Il l’a désormais perdue, et selon Le Progrès, il va désormais tâter du banc pendant de longues semaines. Même s’il est impossible de savoir si cette situation va effectivement se produire, l’ancien joueur de l’Atlético Paranaense n’était plus apparu dans le 11 de départ de l’OL depuis quelques semaines avant le derby face à l’OL. Pour affronter les Verts, Bruno Guimaraes a vu Rudi Garcia lui renouveler sa confiance, mais il fait partie des joueurs qui ont cédé leur place quand Lyon était mené 1-0. Son successeur, Thiago Mendes, a confirmé sa montée en puissance et a participé à la remontée au score des Rhodaniens.

« Le milieu défensif est donc l’un des grands artisans de la soirée finalement réussie des Gones. Avec un match par semaine, sans coupe d’Europe, Mendes devrait retrouver le onze de départ et ne plus en bouger », annonce ainsi Le Progrès, qui voit Bruno Guimaraes « perdre son influence technique et physique ». Seule bonne nouvelle pour le jeune brésilien, sa baisse de forme ne l’empêche pas de rejoindre la Seleçao, où il pourrait même avoir du temps de jeu en raison de l’absence de Casemiro. De quoi lui redonner confiance, et pourquoi pas faire douter Rudi Garcia. Mais, Maxence Caqueret le sait très bien, faire changer d’avis l’entraîneur de l’OL est une mission compliquée, particulièrement quand les matchs s’enchaînent seulement au rythme d’un par semaine. Néanmoins, Juninho avait anticipé cette situation délicate, rappelant que la saison était encore longue.