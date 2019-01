OL : Bruno Genesio s’attend à une surprise en fin de mercato

Dans : OL, Mercato.

Discret pendant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais semble parti pour conserver le même effectif jusqu’à la fin de la saison.

En raison du passage à trois défenseurs centraux, l’arrivée d’un renfort en charnière a bien été évoquée. Mais visiblement, l’idée n’a pas totalement convaincu le club rhodanien. L’entraîneur Bruno Genesio a en effet confirmé la tendance ce samedi en conférence de presse. Tout en ouvrant la porte à un ou plusieurs mouvements dans la dernière ligne droite du mercato, celle qui réserve parfois de bonnes ou mauvaises surprises.

« J'ai l'impression qu'on va se diriger vers une stabilité. Mais j'ai un peu d'expérience maintenant et je sais que les derniers jours du mercato, il peut y avoir des coups d'accélérateur. Donc on verra, a prévenu le technicien. La défense centrale ? J’ai cinq joueurs à ce poste si on ajoute Marçal. On a besoin de temps en temps de ménager certains et de concerner le plus de joueurs possibles. Il faut aussi une complicité à ce poste. On a tout ce qu’il faut pour tenir la route dans ce secteur. Le recrutement à ce poste n’est pour le moment pas d’actualité. » Il faudra quand même suivre l’actualité de l’OL jusqu’à jeudi soir…