OL : Bron l'attendait, Benzema obligé de renoncer !

Par Adrien Barbet

Couronné ballon d'or de l'édition 2022 pour sa saison grandiose, Karim Benzema a été félicité par l'ensemble du peuple français. Notamment par son ancien club, l'OL et sa ville natale Bron, où une fresque géante à son effigie va prochainement être inaugurée.

Lorsqu'il a quitté l'OL en 2009, personne ne pouvait penser qu'un jour Karim Benzema recevrait le Ballon d'or des mains de son idole Zinédine Zidane. Forcément, celles et ceux qui ont côtoyé l'attaquant du Real Madrid depuis son plus jeune âge, sont extrêmement fier de l'incroyable parcours du joueur de 34 ans. Notamment la ville de Bron, celle qui a vu éclore un enfant qui est devenu le meilleur joueur au monde. Depuis plusieurs semaines, une fresque géante est en train d'être réalisée sur un immeuble de la rue Jean-Voillot à Bron. Cette peinture est destinée à Karim Benzema, afin de lui rendre hommage. Si celle-ci doit bientôt être dévoilée, KB9 ne devrait probablement pas faire le déplacement pour la voir de ses propres yeux.

Benzema ne verra pas la fresque géante à Bron

La fresque, réalisée par Adidas, le sponsor de Karim Benzema, doit être débâchée le 11 novembre selon les informations du Progrès qui a contacté la marque aux trois bandes. Mais si Benzema va se rendre à Lyon pour présenter son ballon d'or au public lyonnais lors de la mi-temps du match entre l'OL et l'OGC Nice le même jour, le journal rhodanien explique que le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club de la Maison Blanche ne fera pas le déplacement à Bron pour voir la fresque. Faute de garanties au niveau de la sécurité selon Adidas. Un petit couac qui gâche le retour de celui qui a remporté le Ballon d'Or du peuple, selon ses dires. Malgré ça, c'est toute une région qui a fêté le Ballon d'or de Benzema et qui se réjouira de cet hommage rendu à l'ancien Lyonnais. Désormais, KB9 a un objectif en tête, remporter la Coupe du monde au Qatar avec l'Équipe de France et être une nouvelle fois acclamé par tous.