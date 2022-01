OL : Bosz dévoile son plan pour contrer Mbappé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé marche sur l'eau en ce moment et sera attendu par tous ce dimanche soir sur la pelouse de l'OL. Un adversaire qui réussit au jeune français, déjà auteur de onze buts dans sa carrière face aux Gones.

Début d'année bien difficile pour l'OL. Les Lyonnais ont passé les fêtes avec une sévère gueule de bois sur le plan sportif. 13e de Ligue 1, 11e défense, les Gones ont bien souffert en fin d'année 2021. Mais, pour commencer l'année, pas de remontant pour Lyon, plutôt des maux de tête supplémentaires. Le calendrier offre à l'OL un match périlleux face au PSG pour reprendre en Ligue 1. Pas de Messi, pas de Neymar certes mais un Kylian Mbappé de feu. Auteur de sept buts sur ses trois dernières sorties, dont un triplé en coupe de France pour débuter 2022, le jeune prodige français pourrait se régaler face à la fébrile défense lyonnaise.

Bosz compte sur le collectif lyonnais pour affronter Mbappé

Mbappé qui s'amuse d'ailleurs très souvent face à l'OL. Il a déjà marqué à onze reprises face aux Gones depuis le début de sa carrière dont dix fois avec le PSG. Au Groupama stadium, les deux dernières venues de l'attaquant lui ont permis de marquer cinq fois, un triplé en coupe de France puis un doublé en Ligue 1. Peter Bosz connaît le danger occasionné par le jeune français et attend de ses troupes une solidarité sans égale pour lutter contre cette menace. « Mbappé est un super joueur, pour le contrer, la parade doit être collective », a t-il précisé devant la presse à la veille de la rencontre. Malgré l'ambiance morose qui règne à Lyon, Bosz sait que ses directives seront écoutées. L'OL à l'habitude de se sublimer dans ce genre de rendez-vous et reste l'adversaire contre lequel Paris bute le plus souvent depuis l'arrivée de QSI en 2011. Sur les huit dernières venues du PSG dans le Rhône en Ligue 1, l'OL l'a emporté quatre fois.