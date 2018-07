OL : Bordeaux se casse les dents, Lyon a sa chance pour un goleador brésilien

Dans : OL, Mercato, Bordeaux.

Toujours à l'affût de jolis coups sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais tente sa chance avec le meilleur buteur du championnat brésilien.

Cet été, le club rhodanien a deux objectifs prioritaires : recruter un défenseur central de classe internationale, mais aussi un milieu de terrain polyvalent capable de suppléer Tousart. Mais le mercato des Gones pourrait s'élargir en cas de bonnes opportunités, et notamment en attaque. Si le secteur offensif de Bruno Genesio est déjà bien fourni, avec Fekir, Mariano, Traoré, Memphis ou Terrier, l'OL garde un œil sur le marché. Et selon le site Goal, Lyon s'intéresse à Pedro. À 21 ans, l'avant-centre réalise actuellement une très bonne saison avec Fluminense, où il est le meilleur buteur du championnat brésilien, grâce à ses neuf buts.

Même si cette piste menant au jeune attaquant auriverde semble alléchante, la formation de Jean-Michel Aulas aura fort à faire pour devancer ses concurrents. Outre des propositions de prêt venues d'Alavés, de Leganés, de Villarreal et de Valladolid, Pedro dispose surtout d'une touche au FC Séville, vu que le club espagnol a proposé une offre de sept millions d'euros plus Ganso pour convaincre le club de Rio de Janeiro, tout en ouvrant « une procédure d'obtention d'un passeport européen » pour son potentiel futur joueur. De son côté, Bordeaux, plus à l'aise financièrement avec la vente de Malcom, a proposé 8,5 ME. Fluminense a refusé le montant, le jugeant trop juste estime O Globo. Autant dire que l'OL a un train de retard, mais avec une belle offre, tout est encore possible.