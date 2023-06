OL ‍: Bonne nouvelle pour ce coup de coeur de Blanc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. Le club rhodanien veut néanmoins se montrer actif cet été lors du marché des transferts.

Les hommes de Laurent Blanc ont terminé leur saison ce samedi par une piteuse défaite sur la pelouse de Nice. De quoi sceller définitivement le sort de l'OL, qui ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Cela était du moins prévisible et John Textor devra très vite rassurer sur son projet. Le propriétaire américain de l'OL a promis des changements cet été et de beaux investissements. Mais les Gones auront peut-être un peu de mal à attirer. Le marché des joueurs en fin de contrat sera donc très important. Et l'OL a déjà pas mal de noms en tête. Cible de longue date, Ellyes Skhiri pourrait bien finir par porter le maillot des Gones la saison prochaine...

Skhiri, la très bonne pioche du mercato de l'OL ?

Ces dernières heures, le FC Cologne a en effet officialisé le départ du Tunisien, qui n'a pas pu se mettre d'accord avec le club allemand pour prolonger son contrat. Skhiri est très apprécié par le board rhodanien et Laurent Blanc. Il faut dire que l'ancien joueur de Montpellier coche pas mal de cases. Physique et sentinelle de choix, Skhiri peut aussi se muer en buteur, en attestent ses 7 buts en 32 matchs de Bundesliga cette saison. Problème pour l'OL tout de même, le fait que le FC Séville soit aussi très chaud à l'idée de récupérer le Tunisien de 28 ans. Des contacts sont même bien avancés avec le club andalou, qui jouera la Ligue des champions lors du prochain exercice. L'OL va donc devoir se dépasser mais aussi faire vite pour inverser la tendance et convaincre Ellyes Skhiri de relever le challenge rhodanien. Rien n'est moins sûr cependant.