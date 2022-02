OL : Boateng absent, il a une bonne excuse

Réintégré dans le groupe lyonnais après avoir été mis à l'écart face à Nice samedi dernier, Jérôme Boateng n'était pourtant pas sur la feuille de match face à Lens. L'Allemand ne pouvait pas jouer à Bollaert car il est tombé malade la nuit passée.

La polémique avait été intense et le feuilleton a duré une semaine à l'OL. Jérôme Boateng, taulier et cadre expérimenté du vestiaire, a été écarté par Peter Bosz la semaine dernière pour la réception de Nice. Cela avait laissé des traces et créer un malaise à Lyon. Ainsi, le technicien néerlandais était décidé à faire taire les rumeurs et clore cet incident en réinjectant l'Allemand dans le groupe pour le match à Lens ce samedi. Que ne fut pas la surprise des supporters lyonnais quand ils ont vu que Boateng était absent du onze titulaire et même de la feuille de match.

Toutefois, nulle question de sanction, de problèmes de comportement ou de décision sportive dans cette absence. Jérôme Boateng était tout simplement malade et a déclaré forfait dans les heures qui ont précédées la rencontre au stade Bollaert. Le champion du monde 2014 était souffrant à l'estomac dans la nuit de vendredi à samedi comme l'a indiqué Peter Bosz au micro de Prime Vidéo en marge de la rencontre.

Thanks for your messages… I just had some smaller issues with my stomach tonight, so unfortunately it didn’t work out for the game, which really annoyed me, but it’s nothing serious. 🙏🏽✅ https://t.co/UK0Rur7GGn