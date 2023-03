OL : Blanc prisonnier, les révélations de Riolo sur Cherki

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Désormais titulaire à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a pas forcément les faveurs de Laurent Blanc. C’est du moins l’avis de Daniel Riolo qui voit l’entraîneur pris au piège dans un contexte non maîtrisé.

La question ne se pose plus. Alors qu’il n’avait pas la confiance de ses précédents coachs à l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki s’est confortablement installé dans le onze de Laurent Blanc. Le jeune milieu est devenu le principal atout de l’animation offensive. Un statut inquiétant pour Daniel Riolo. « Cherki est déjà devenu un taulier, ça en dit un peu long sur toute la politique globale du club, a critiqué le journaliste de RMC. Il croit être un taulier donc il prend la balle et fait 10 touches pour faire la différence tout seul. Il a cette tendance. Il faudra sans arrêt le surveiller, sans arrêt le guider. »

Juninho avait raison sur Cherki

🗣 "Le contexte fait qu'il a de plus en plus de place dans une équipe de plus en plus moyenne. Un mec qui tripote un petit peu le ballon ça devient directement un titulaire".



🎙 Pour @DanielRiolo, Rayan Cherki est "déjà un taulier" à l'OL du fait de la faiblesse de l'équipe. pic.twitter.com/hEtaMObAdm — After Foot RMC (@AfterRMC) February 28, 2023

C’est pour ces raisons que l’ancien directeur sportif se montrait sceptique concernant le prodige du club rhodanien. « Juninho n’en voulait pas pour des problèmes de caractère et de comportement, a confié Daniel Riolo. Certains jugeaient que c'était une attitude un peu trop sévère. Il y avait l'idée qu'on ne lui laissait pas vraiment le temps, et que malgré un caractère un peu délicat on pourrait tenter le coup. Et c'est une valeur importante pour l'OL. Juninho est parti, et après les deux-trois bons matchs de Cherki, on a dit que c'était la faute de Juninho qui aurait retardé son évolution... »

Mais pour l’éditorialiste, le milieu de 19 ans profite surtout de la faiblesse de son équipe. « Le contexte fait qu'il a de plus en plus de place dans une équipe de plus en plus moyenne, et qui n’a pas d’animation offensive, a-t-il constaté. Donc un mec qui tripote un petit peu le ballon et qui fait deux bons matchs, ça devient immédiatement un titulaire. Donc tu te retrouves avec quelqu'un qui est déjà un taulier, et qui se dit qu'être un taulier c'est faire ce qu'il a envie de faire sur le terrain, qui a une tendance à sortir des clous, à vouloir trop en faire, à se "Ben Arfa-iser", à penser que c'est la vedette... »

Riolo cite le clan Mbappé

Face à un tel comportement, l’entraîneur devrait intervenir. Sauf que le Cévenol n’a plus le choix, assure Daniel Riolo. « Laurent Blanc n'est pas adapté, ce n'est pas un coach qui aime faire jouer les jeunes. S'il avait pu s'en passer, il s'en serait passé mais il ne peut pas, a commenté l’éditorialiste. Et sur les quelques bons matchs de l'OL, malgré tout, c'est quand même Cherki qui a été plutôt pas mal donc maintenant tout le monde se retrouve coincé en disant que c'est la vedette. »

D’autant que le Paris Saint-Germain a confirmé cette tendance au mercato hivernal. « Le fait que le PSG se soit intéressé à lui, parce que l'homme à tout faire du clan Mbappé est l'agent de Cherki, il y a eu une mousse autour de lui qui a correspondu à ses bons matchs. Maintenant, c’est tout pour Cherki à l’OL. Mais il n’est pas encore complètement fini. Il est même très loin d’être fini dans l’évolution de son QI football », a prévenu Daniel Riolo, pas du tout convaincu par la gestion du jeune talent des Gones.