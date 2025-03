OL ‍: Bertrand Latour écoeuré, il zappe le foot pour le rugby

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Une semaine après le dérapage de Pablo Longoria, président de l’OM, à Auxerre, c’est Paulo Fonseca qui a dépassé les bornes avec l’arbitre Benoit Millot lors de la victoire de l’OL face à Brest dimanche.

L’arbitrage français est décidément dans une sale période. La semaine passée, toute une corporation a été touchée dans sa chaire par les propos fracassants de Pablo Longoria. Le président de l’OM a dénoncé une « corruption » dans « un championnat de merde » après la défaite de son équipe sur la pelouse d’Auxerre, ce qui a donné suite à de vives polémiques et à une sanction exemplaire pour le dirigeant espagnol, suspendu 15 matchs fermes par la commission de discipline de la LFP. Ce dimanche après-midi, c’est cette fois un entraîneur qui a dépassé les bornes. A la fin du match entre l’OL et Brest (2-1), le technicien lyonnais Paulo Fonseca s’est rendu coupable d’un coup de sang terrible sur Benoit Millot.

Paulo Fonseca viré ? L'OL se donne 72 heures https://t.co/M01FjRr5g9 — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

Un geste qui risque de coûter très cher à l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan, lequel sera probablement jugé dès mercredi. Ces incidents à répétition dégoûtent peu à peu Bertrand Latour, qui aimerait que les acteurs du football français s’inspirent un peu plus du rugby, comme il l’a fait savoir sur l’antenne de Canal+. « C’est vraiment inadmissible ce qu’a fait Paulo Fonseca. Il faut espérer que la sanction soit sévère. Le juste mot, c’est le respect. Parfois, on peut faire des reproches au rugby mais je pense qu’il y a un domaine dans lequel ils sont vraiment un exemple, c’est le respect de l’arbitre » a d'abord lancé l'ex-journaliste de la Chaîne L'Equipe, avant de conclure.

Bertrand Latour scandalisé par Paulo Fonseca

« Il peut parfois y avoir des écarts, mais rien à voir par rapport au football. C’est incomparable. A un moment, il faut juste être sévère. Si Paulo Fonseca ne prend pas 4 ou 6 matchs mais qu’il en prend 15, 20 ou 30, ça va passer l’envie au prochain à Nantes, à Marseille ou sur n’importe quel banc, de faire la même chose. Bravo à la réaction de l’arbitre car franchement l’arbitre est resté de marbre » a analysé Bertrand Latour dans le Canal Football Club. Un coup de gueule partagé par une majorité de suiveurs du football en France, qui regrette de voir les arbitres au centre des critiques et parfois des agressions en Ligue 1.