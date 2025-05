OL ‍: Benzema et l'Arabie Saoudite appelés pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont très inquiets pour leur club, et il y a de quoi. Sans un énorme coup de pouce financier, le pire est à craindre pour l'OL en fin de saison.

Si pendant longtemps l'OL a été une formidable raison d'être heureux, depuis quelques semaines, le club de John Textor est une vraie raison de déprimer. Entre l'élimination cauchemardesque à Manchester United, la défaite dans le derby face à Saint-Etienne, et le scénario catastrophe contre Lens, rien ne va plus pour l'Olympique Lyonnais. Tandis que la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 se rapproche, les supporters lyonnais veulent croire à un miracle qui pourrait permettre au septuple Champion de France de retrouver son lustre d'antan. Sur les réseaux, les idées se multiplient et des appels sont lancés pour tenter de trouver une solution capable de permettre de tourner la page Textor, dont la gestion commence à écœurer de nombreux fans de l'OL. Et Karim Benzema est une nouvelle appelée à la rescousse pour sortir Lyon d'un sacré pétrin.

Ils lancent un appel à Benzema et à l'Arabie Saoudite

Qui d'autre pour sauver et mettre en place un nouveau projet #OL ? pic.twitter.com/8EKGMBPhye — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) May 5, 2025

Comme souvent ces dernières années, quand quelque chose ne va pas à l'Olympique Lyonnais, le nom du légendaire attaquant formé à l'OL est évoqué. Car Karim Benzema n'a jamais coupé les liens avec sa ville, bien au contraire, et le Ballon d'Or 2022 doit forcément se désoler des événements actuels à Lyon. Alors, sur X, le compte spécialisé Goneback lance un appel à Karim Benzema et à l'Arabie Saoudite pour que le légendaire club français ne s'écroule pas comme on peut le redouter.

« Qui d’autre pour sauver et mettre en place un nouveau projet ? », s'interrogent ces supporters dans un message posté aux 17.000 followers de leur compte. Cet appel, vu par 68.000 personnes, a rapidement été relayé notamment en taguant Karim Benzema afin que l'attaquant d'Al-Ittihad puisse éventuellement le lire. Pour l'instant, aucune rumeur n'associe le nom de KB9 et encore moins de l'Arabie Saoudite à l'Olympique Lyonnais.