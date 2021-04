France : Benzema au Groupama Stadium, game over

Dans : OL.

Karim Benzema reviendra-t-il à l'Olympique Lyonnais ? Si l'idée était dans l'air, l'ancien agent de l'attaquant du Real Madrid a mis un gros coup de frein.

Ancien agent de Karim Benzema, dont il est toujours très proche, Karim Djaziri avait fait le buzz il y a quelques mois en confiant que l’attaquant star du Real Madrid ne dirait pas non à un come-back à l’Olympique Lyonnais. Il avait également précisé que ce retour possible de KB9 pourrait se faire comme joueur ou dans le staff de l’OL, mais bien évidemment c’est l’idée même que celui qui est considéré par Zinedine Zidane comme le plus grand attaquant de l’histoire du football français pourrait revenir à Lyon qui avait fait flasher tout le monde. Depuis, Karim Benzema continue à briller sous le maillot du Real Madrid, et forcément les supporters lyonnais espèrent toujours revoir l’ancien chouchou de Gerland sous le maillot de leur club préféré.

Karim Djaziri a cependant mis un sérieux bémol à cette possibilité, et que l’hypothèse de ce retour lyonnais pour Karim Benzema, douze ans après son départ, est très peu probable. « Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon ! », a confié, sur MadeInfoot-Ouest-France le proche de Karim Benzema, préférant ramener le calme dans ce dossier. L'attaquant madrilène reviendra donc peut-être un jour à Lyon, ville dont il est toujours très proche, mais à priori et sauf miracle cela ne sera pas comme footballeur. Jean-Michel Aulas voudra-t-il intégrer KB9 au staff de l'Olympique Lyonnais à l'avenir ? Lui seul le sait.