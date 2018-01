OL : Benevento marchande pour convaincre Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Petit Poucet de la Serie A, Benevento a connu une première partie de saison catastrophique avec un compteur longtemps bloqué à zéro. Mais depuis le réveil de la formation de Campanie, sept points ont été engrangés et il demeure un petit espoir dans la course au maintien. Sur le marché des transferts, un renforcement défensif a été identifié, et c’est le Lyonnais Mapou Yanga-Mbiwa qui se retrouve en tête de lice. Inutilisé à l’OL, le central pourrait se relancer en Serie A, même si la destination ne fait pas franchement rêver. Et si le joueur ne devrait pas faire la fine bouche, le club rhodanien pourrait ne pas être satisfait par ce qui lui est proposé de l’autre côté des Alpes.

En effet, le journal local Il Sannio assure que Benevento ne veut entendre parler que d’un prêt, tandis que Lyon serait prêt à considérer un prêt uniquement avec une option d’achat automatique au bout. Et pas question de faire passer un maintien tout de même bien compromis en Serie A comme éventuelle option d’achat, cela ne marchera pas. Pourtant, le journal de Campanie l’assure, les dirigeants italiens ont promis que Lyon pourrait mieux revendre Mapou Yanga-Mbiwa l’été prochain s’il sort d’un prêt convaincant en Serie A, plutôt que de rester en tribunes avec la formation de Ligue 1. Des arguments qui ne semblent pour le moment pas faire sourciller Jean-Michel Aulas. On peut le comprendre.