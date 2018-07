OL : Ben Arfa de retour à Lyon, ça se discute au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas l’a confié dans une interview accordée à L’Equipe mardi, l’OL souhaite se renforcer en défense et au milieu de terrain.

Plutôt performant en ce début de préparation, le secteur offensif ne devrait pas être chamboulé par les dirigeants rhodaniens. Néanmoins, des départs imprévus sont toujours possibles. Ainsi, le récent 3e de Ligue 1 maintient le contact avec certains joueurs, au cas où… Et c’est le cas avec Hatem Ben Arfa, selon les informations obtenues par le collectif Euro-United.

Le contact serait toujours « régulier » entre l’international français et son club formateur, qui ciblerait l’ancien Niçois en cas de départ de Nabil Fekir. « Le joueur donne sa priorité à un club de L1 » est-il par ailleurs expliqué. Malgré l’intérêt de Rennes en début de mercato, rien n’a bougé concernant celui qui n’est plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain, et qui est donc libre de s’engager dans le club de son choix. Une opportunité que l’OL ne laisserait pas passer si un élément offensif venait à faire ses valises dans les prochaines semaines…