OL : Barcola, Cherki, Alexandre Lacazette s'explique

De retour cet été dans son club formateur, Alexandre Lacazette s'impose déjà comme le taulier de l'OL. Capitaine expérimenté, le buteur lyonnais bluffe déjà tout le monde. Aussi bien le staff que les joueurs.

Troisième meilleur buteur de l'histoire du club avec 133 réalisations, Alexandre Lacazette est déjà considéré comme une légende des Gones. L'ancien capitaine d'Arsenal est revenu là où il a explosé pour aider son équipe de cœur à retrouver l'Europe. Pour le moment, son apport n'est pas négligeable. Le joueur de 31 ans a déjà inscrit 4 buts en Ligue 1 et prend très au sérieux son rôle de grand frère et de leader. Lui qui a appris avec Lisandro Lopez et Michel Bastos, prend désormais sous son aile Rayan Cherki et Bradley Barcola. Ce nouveau statut est très important pour l'équilibre du club rhodanien, notamment avec les jeunes, comme l'a expliqué Ludovic Giuly au cours d'une interview pour le journal 20 Minutes. « Alex prend son rôle à cœur en discutant beaucoup avec les jeunes à l’entraînement et dans le vestiaire. C’est un leader naturel et le grand frère à leurs yeux. Ils ont vu son parcours et ils sont demandeurs de conseils. Alex est donc un homme responsable et un capitaine heureux qui fait grandir nos jeunes » a déclaré le responsable des attaquants à l'OL.

Le nouveau rôle de Lacazette à l'OL

Durant un entretien avec Free Ligue 1, le meilleur buteur de la Ligue 1 en 2015 (27 buts inscrits) s'est expliqué sur son importance au sein de la formation de Peter Bosz et sa volonté d'aider les jeunes comme Barcola et Cherki. « Mon rôle, d’aider les partenaires sur le terrain s’est développé avec les années. Je me dis que si j’arrive un peu à comprendre le cheminement de tout le monde, ça sera peut-être plus facile d’aider mes coéquipiers pour leurs mouvements, ou même de les anticiper » a avoué Alexandre Lacazette qui avec Corentin Tolisso, fait office de leader du vestiaire et compte bien emmener cette équipe en Ligue des Champions. Le retour de Lacazette à l'OL est déjà une réussite pour celui qui s'est fixé l'objectif se dépasser Bernard Lacombe et ses 149 buts pour devenir le deuxième meilleur buteur de Lyon.