OL : Baisse des salaires à Lyon, Rafael demande un vote

Dans : OL.

Pour l'instant les footballeurs de Ligue 1 n'ont pas bougé concernant les salaires. Mais cela ne se fera pas de manière autoritaire.

Le dossiers des rémunérations des footballeurs professionnels se règle club par club en Italie et en Espagne, tandis qu’en Angleterre le syndicat des joueurs a déjà prévenu qu’une baisse ne pouvait pas être imposée sur de longs mois. En France, c’est silence radio du côté des clubs de Ligue 1, où le chômage partiel a été décrété mais ne pourra pas durer éternellement, notamment si la saison reprend à huis-clos. Interrogé sur ce problème, Rafael estime, dans Le Progrès, que c’est une décision qui doit donner lieu à une réunion concertée des joueurs, et si le défenseur de l’Olympique Lyonnais est prêt à faire un effort il veut que ce soit après un vote du vestiaire.

« Si une baisse des salaires est envisageable à l’OL ? Je comprendrais bien sûr, et je pourrais dire : oui j’accepte moi aussi. Mais cela doit se faire de façon démocratique. Nous sommes un club, il faut un vote et un accord entre nous, explique Rafael, qui concernant la durée de la saison est clairement opposé à une réduction de la pause cet été entre les championnats 2019-2020 et 2020-2021. J’estime qu’on a droit à des vraies vacances, pour se libérer la tête. En ce moment, ce n’est pas des vacances. Là, je suis chez moi, je ne fais rien, je ne peux pas sortir en famille, avec les amis, on essaie juste de se protéger. »