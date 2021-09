OL : Aurier qui sort Dubois, le coup immanquable pour Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, Tottenham a libéré Serge Aurier de sa dernière année de contrat. Une aubaine pour l’OL ?

Désireux de renforcer son secteur défensif, Peter Bosz a obtenu un renfort de taille le 31 août avec la signature de Jérôme Boateng, libre depuis son départ du Bayern Munich au mois de juin. Et si l’Olympique Lyonnais s’offrait un second joueur libre dans les prochains jours afin d’étoffer encore d’avantage sa défense ? C’est possible, d’autant qu’un joueur expérimenté de Ligue 1 est disponible en la personne de Serge Aurier, libéré par les Spurs de Tottenham en fin de mercato. Si l’état d’esprit de l’Ivoirien a souvent été critiqué lors de son passage au PSG, son niveau footballistique ne fait aucun doute et soulagerait l’OL au poste de latéral droit.

Dhorasoo vote Aurier à Lyon

De toute évidence, Lyon ne doit pas réfléchir longtemps et a tout intérêt à foncer sur Serge Aurier avant qu’il ne soit trop tard selon le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, Vikash Dhorasoo. « Si Serge Aurier est encore en forme et que Lyon lui fait passer les tests… Je trouve qu’à droite, c’est le poste où ils sont les plus faibles et ça pourrait beaucoup les aider » estime l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’OL, pas convaincu à ce poste par Léo Dubois, pourtant capitaine de Lyon et international français. « Le capitaine Léo Dubois ? C’est un capitaine par défaut parce qu’il n’y a personne. Il n’y a pas vraiment de leader, alors pourquoi pas lui à Lyon ? ». Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas et Juninho disposent des finances nécessaires pour accueillir à Lyon un joueur tel que Serge Aurier, dont le salaire est énorme après ses passages au PSG puis à Tottenham en Premier League. Rien n'est moins sûr après l'effort déjà réalisé pour faire venir Jérôme Boateng...