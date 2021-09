Mercato : Un rebond à Arsenal pour Aurier ?

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Alors que le mercato estival a fermé ses portes mardi soir, les négociations se poursuivent quand même pour certains joueurs. C’est notamment le cas de Serge Aurier.

Désormais libre de tout contrat, depuis que Tottenham a accepté de zapper sa dernière année de contrat, l'international ivoirien est en quête d’un nouveau challenge. Si le nom de l’ancien défenseur du PSG a circulé en France, et notamment au LOSC, au cours des dernières semaines, c’est bien du côté de la Premier League que le latéral droit a envie de poursuivre sa carrière. En effet, selon les informations de Sky Sports, Aurier pourrait finir sa course à… Arsenal. Un choix assez étonnant de la part d’Aurier, puisque les Gunners sont quand les ennemis jurés des Spurs. Mais le joueur de 28 ans n’est plus à ça près...