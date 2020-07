OL : Aulas veut Rugani, la Juve lui envoie sans frais de port

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Olympique Lyonnais apprécie le profil de Daniele Rugani (25 ans).

Régulièrement ces derniers mois, la presse italienne s’est fait l’écho d’un intérêt grandissant de l’Olympique Lyonnais pour le défenseur de la Juventus Turin. A quelques reprises, un potentiel échange avec Houssem Aouar a même été évoqué même si pour Jean-Michel Aulas, la priorité du milieu de terrain des Gones n’est pas de poursuivre sa carrière en Série A. Toujours est-il que cet été, un transfert de Daniele Rugani sera totalement envisageable pour Lyon puisque selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport, il est quasiment acquis que le champion d’Italie en titre ne retiendra pas son défenseur.

Malgré près de 100 apparitions sous le maillot de la Juventus Turin, Daniele Rugani ne parvient tout simplement pas à convaincre sa direction. Et il semblerait que sa récente prestation face au Milan AC (4-2) à San Siro ait définitivement poussé les hautes-sphères de la Juventus Turin à mettre le joueur sur la liste des transferts. D’autant plus qu’il s’agit d’un international italien, ce qui signifie qu’il est loin d’être payé au rabais à la Juventus avec un salaire proche de 3,5 millions d’euros nets par an. Désireuse de réduire sa masse salariale et de se débarrasser de ce défenseur qui n’est plus vraiment jugé comme fiable, la Juventus Turin ne réclamera donc pas une grosse indemnité de transfert cet été. Reste maintenant à voir si Daniele Rugani pourrait être séduit par la perspective de jouer à Lyon et surtout, si le club rhodanien sera enclin à lui offrir les 300.000 euros nets par mois qu’il perçoit actuellement chez la Vieille Dame.