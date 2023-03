OL : Il pousse Aulas vers la démission

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a de nouveau déçu en Ligue 1 ce vendredi soir lors de la réception du FC Nantes. Un match nul (1-1) qui enfonce un peu plus les Gones dans le ventre mou du championnat.

Si l'OL a encore une opportunité de terminer en Europa League la saison prochaine en cas de succès en Coupe de France, les hommes de Laurent Blanc inquiètent de plus en plus leurs fans. Ce vendredi soir en Ligue 1, les Gones n'ont pu faire que match nul contre le FC Nantes. Un résultat décevant à domicile qui plonge l'OL dans le doute. Après 28 journées disputées, les Rhodaniens ne sont que dixièmes du classement, bien loin des objectifs fixés en début de saison. Forcément, du côté des observateurs, on commence à tirer les premiers bilans. Et pour certains, il est souhaitable que Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions dans les prochaines semaines, ce dernier ayant obtenu de rester trois ans aux commandes après la vente de son club à John Textor.

Aulas, clap de fin à l'OL ?

Sur son compte Twitter, Charly M. grand fan de l'OL, n'a pas manqué de prendre avec dérision le nouveau faux pas de son équipe en Ligue 1. Mais il a aussi souligné que ce classement pouvait avoir une bon côté : le départ du président lyonnais. « Allez, on remballe pour les quelques zinzins ici qui croyaient encore en un vague espoir de 5e place. Rendez-vous pour la Coupe de France ! L'objectif de fin de saison en championnat est donc une huitième place qui nous garantirait une démission de Jean-Michel Aulas, qui tient toujours ses promesses, rappelons-le », a notamment posté celui qui se définit comme « en relation toxique avec L'Olympique Lyonnais depuis 1996 ». Le 5 avril prochain, l'OL retrouvera le FC Nantes à la Beaujoire en demi-finale de la Coupe de France. Il ne faudra pas se manquer pour un club qui n'arrive plus à se qualifier pour une coupe d'Europe via le championnat. En cas d'échec, de nombreux changements interviendraient cet été. Et l'avenir de Jean-Michel Aulas sera clairement un sujet mis sur la table, alors que le président de l'OL est plus que jamais remis en cause par les fans du club rhodanien, lui qui est au club depuis 1987. La fin d'une ère à Lyon ? On y va tout droit.