OL : Aulas taille les haters, le mercato c'est pas la PlayStation

Dans : OL.

Depuis plus de deux semaines, l’Olympique Lyonnais est au cœur de l’actualité en cette période de mercato hivernal.

Il faut dire que le club rhodanien a décidé d’être actif, notamment dans le but de combler les absences de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, victimes d’une rupture des ligaments croisés à la fin de l’année 2019. Dans le secteur offensif, plusieurs joueurs sont visés mais les pistes lyonnaises (Toko-Ekambi, Kadewere) sont loin de faire l’unanimité. Les critiques sont nombreuses, notamment de la part des supporters, ce qui ne semble pas perturber plus que cela l’état-major de l’OL.

C’est ainsi que sur Twitter, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a tenu à calmer les haters, rappelant que le mercato hivernal était délicat et qu’il fallait faire confiance aux professionnels du recrutement à Lyon, à savoir Florian Maurice et Juninho notamment. « Il faut arrêter les affirmations péremptoires sur les choix et décision de notre OL. Qui est mieux placé que les techniciens expérimentés, associés aux dirigeants historiques, pour décider du mercato ? Stop au bashing des apprentis entraîneurs sur PlayStation ! » s’est emporté un Jean-Michel Aulas bien décidé à faire valoir son autorité en cette période délicate pour l’OL. Pas habitué à se montrer actif en hiver, le président lyonnais n’a pas l’intention de faire n’importe quoi au mercato, que cela plaise ou non aux supporters du club rhodanien, actuellement 7e de Ligue 1 et encore en lice dans toutes les compétitions.