OL : Aulas se mesure au PSG, son boss rapplique

Dans : OL.

Par Marc Verti

Défaits par Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1, les Lyonnais doivent impérativement se relancer. Face au PSG, lors de son prochain match de championnat, l’OL devra gagner, surtout pour la crédibilité du président du club, Jean-Michel Aulas.

Suite à de nombreuses négociations avec plusieurs actionnaires intéressés, l’OL a finalement trouvé un nouveau propriétaire. Il s’agit de John Textor. Déjà actionnaire majoritaire de Botafogo, Molenbeek et de Crystal Palace, le milliardaire américain va devenir le futur propriétaire de Lyon, à partir du 30 septembre. Selon les informations de l’Equipe, l’homme d’affaires de 56 ans a prévu de se rendre au Groupama Stadium pour voir son premier match de l’OL. Et cette première rencontre sera le dimanche 18 septembre, contre le leader du championnat, le PSG.

⁦@OL⁩ C’est révélateur ou pas ! Ce sont les ingrédients de demain ! Soyons tous derrière Alex , Coco et le groupe on aura une très bonne surprise dimanche pic.twitter.com/H0iTq0cBKE — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 11, 2022

Jean-Michel Aulas sera certainement mis sous pression et aura à cœur de voir ses joueurs livrer une belle prestation face à la formation parisienne et ses stars. Il en va de sa crédibilité aux yeux du prochain boss de l'OL, qui a prévenu sur Twitter que son équipe affichera un très beau visage et que Paris peut s'attendre à une surprise au Groupama Stadium.

L’OL veut impressionner Textor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Ces dernières saisons, l’OL a pris l’habitude de donner beaucoup de mal aux Parisiens lorsqu’ils se déplacent dans la ville des lumières. Si l'année dernière, Paris a obtenu le match nul à Lyon, les hommes de Peter Bosz vont sûrement vouloir montrer de quoi ils sont capables contre une équipe du calibre du PSG, aux nouveaux dirigeants américains et particulièrement à John Textor. Actuellement cinquième de la Ligue 1 avec 13 points inscrits, l’OL reste sur deux défaites consécutives en championnat, contre Lorient et Monaco. Lyon devra réaliser une grosse performance pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Sans coupe d’Europe à jouer cette saison, les Rhodaniens ont l’obligation de retrouver les sommets en championnat. L'avenir de Peter Bosz peut être en jeu, tout comme le futur rôle de Jean-Michel Aulas à l'OL.