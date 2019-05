OL : Aulas retient Mendy, son agent n’y croit pas une seconde

Dans : OL, Mercato.

Suivi par plusieurs cadors européens, Ferland Mendy devrait recevoir de belles propositions cet été.

De nombreuses formations sont citées, mais c’est surtout le Real Madrid qui semble déterminé à le recruter. Il s’agirait d’une consigne de l’entraîneur Zinédine Zidane, lequel aurait fait du Gone sa priorité. Cela tombe bien, l’Olympique Lyonnais ne serait pas totalement fermé à la discussion. D’après l’agent Yvan Le Mée, qui décrit son joueur comme un « Marcelo français » en phase offensive, Mendy ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.

« Il a réalisé une très belle saison à Lyon. Il n'a que 23 ans, il a débuté en équipe de France et il est au centre du mercato, la moitié de l'Europe le veut, a confié le représentant à Tuttosport. Les latéraux gauches de qualité sont de plus en plus rares, il suffit de penser à Lucas Hernandez qui a été transféré au Bayern Munich pour 80 M€. Mendy est encore plus complet : il est efficace dans le dribble et dans les centres. »

« Tout dépend de l’offre »

« Lyon n'a pas mis Mendy en vente, le président Aulas voudrait le gardien une année de plus. Mais tout dépend de l'offre, a-t-il précisé. Si une bonne proposition arrive, surtout au niveau du projet sportif, on cherchera un accord avec Lyon qui contentera tout le monde. Le choix de Mendy sera technique, pas seulement économique, sinon on serait allé en Chine. » En résumé, l’agent attend les offres de grands clubs européens.