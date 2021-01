OL : Aulas offre des bagues version NBA à son équipe féminine

Dans : OL.

Afin de fêter la septième Ligue des champions gagnée par l'équipe féminine, le président de l'Olympique Lyonnais a fait un cadeau spectaculaire à ses joueuses.

Jean-Michel Aulas a tenu à saluer la performance de son équipe féminine, laquelle a décroché en 2020 une septième Ligue des champions, en plus des titres nationaux que l’Olympique Lyonnais empile aussi. Et Sarah Bouhaddi, la gardienne de but de l’OL a mis en ligne sur Twitter le beau cadeau adressé par le patron du club rhodanien à ses joueuses, à savoir une superbe chevalière digne des bagues offertes aux vainqueurs du championnat NBA. De là à sentir l’influence de Tony Parker.