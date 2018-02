OL : Aulas n'en peut plus de ce PSG sauce Qatar !

Dans : OL, PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mercredi soir, répondant à l'invitation du président du Real Madrid, Jean-Michel Aulas sera présent à Santiago-Bernabeu pour assister au match entre le club espagnol et le Paris Saint-Germain. Evoquant cette affiche, le président de l'Olympique Lyonnais affirme être supporter du PSG, mais dans le même temps il se livre à une charge sans pitié et toujours sur le même thème, le soutien d'un état, le Qatar, au Paris SG. Ce qui agace Jean-Michel Aulas c'est surtout que Paris s'octroie automatiquement un ticket pour la Ligue des champions.

« L’écart qu’il y a entre le premier du championnat le PSG et les trois autres clubs qui suivent, Monaco, Marseille et Lyon est gênant. En plus, on sait que les droits TV fixés jusqu’en 2020 ne peuvent pas bouger. Certains prétendent que l’arrivée de Neymar a changé la dotation, mais pas du tout, c’est faux et les dés sont pipés. Le Real Madrid fonctionne sur une économie réelle. Il est faux de dire que le Real est criblé de dettes, ce qu’un homme d’Etat a dit sur une chaîne télé récemment. Le Real Madrid fonctionne sans l’aide d’un Etat. La France ne dispose que deux places automatiques en Ligue des champions. Mais une est systématiquement attribuée grâce à l’aide d’un Etat à hauteur de 600 millions. Cela pénalise mon club mais aussi les autres, Marseille, Nice, Saint-Etienne, Bordeaux. Le Real Madrid comme le Bayern Munich, les clubs anglais, le Barça, a de vrais revenus, sur des bases de billetterie, de droits TV, mais pas sur l’approvisionnement comme ça d’un compte courant qui fausse la compétition », a confié, lors d’une conférence de presse de présentation des comptes de l’OL, le président lyonnais. Pas certain que cela empêche Nasser Al-Khelaifi de dormir.