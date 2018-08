OL : Aulas laisse planer 5 % de doutes pour une énorme surprise au mercato

Dans : OL, Mercato.

Encore et toujours à l'Olympique Lyonnais malgré ses velléités de départ durant ce mercato estival, Nabil Fekir est bien parti pour rester en Ligue 1.

Dimanche dans son jardin du Groupama Stadium, en marge de la victoire de Lyon face à Amiens (2-0), Nabil Fekir a présenté la Coupe du Monde 2018, remportée avec l'équipe de France, au public lyonnais. Un véritable honneur pour l'enfant de l'OL qui aurait pu se transformer en adieux, mais l'attaquant de 25 ans ne devrait finalement pas faire ses valises cet été. Courtisé par plusieurs clubs de Premier League durant ce mercato, et notamment par Liverpool, qui a failli le recruter en juin, le capitaine de l'OL devrait normalement rester chez lui une saison supplémentaire. Une tendance confirmée par Jean-Michel Aulas.

« Concernant Nabil Fekir, il faut attendre jusqu'à la fin du mercato. Tous les joueurs veulent rejoindre les grands clubs et on aura avec Nabil la même attitude qu'avec ses anciens coéquipiers. Mais il reste ici à 95 %. On a vu l'amour des supporters pour lui. Lyon est grande ville de foot », a balancé, sur OL TV, le président lyonnais, qui a parfaitement fait son travail dans ce dossier, vu qu'il va conserver son meilleur joueur dans son effectif, sachant qu'il n'a pas reçu une offre à sa convenance (80 ME) et que Fekir n'a pas forcé son départ.