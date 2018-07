OL : Aulas lâche un scoop, l'OL peut s'offrir un finaliste du Mondial !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a joué son premier match de préparation vendredi contre Sion (2-2), mais Jean-Michel Aulas n'était pas présent à cette occasion, le patron de l'OL restant avec l'équipe de France en Russie. Cependant, contacté par Le Progrès, le dirigeant rhodanien a accepté de parler mercato, l'Olympique Lyonnais ayant le désir de se renforcer dans plusieurs secteurs, et notamment défensif.

Et Jean-Michel Aulas a reconnu que la cellule de recrutement de l'OL avançait concrètement sur la piste d'un renfort en défense, et pas un joueur bas de gamme. « La priorité c’est de commencer par un défenseur axial. On est un peu attaqué sur Marcelo par des clubs anglais, alors on va le voir lundi. Il a deux ans de contrat et va avoir 31 ans. On ne peut pas faire n’importe quoi mais on tient à lui. Si nous sommes sur une piste ? C’est compliqué, et très cher, mais sur trois pistes, nous sommes en négociation avancée, ils ont tous fait le Mondial. Tous éliminés? Non, pas tous. Un défenseur croate qui n’est pas Lovren ? Je n’en dirai pas plus », confie, dans le quotidien régional, Jean-Michel Aulas, sachant qu’en dehors du défenseur de Liverpool, déjà passé par l’Olympique Lyonnais, la Croatie compte trois autres joueurs susceptibles d'évoluer à ce poste, à savoir Domagoj Vida (cité à Liverpool), Duje Caleta-Car (évoqué à l'OM) et Vedran Corluka.