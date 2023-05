OL : Aulas interdit de vestiaire par Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas était dans les tribunes du stade de Clermont pour assister à la défaite de son équipe. Mais l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais s'est tenu à l'écart des joueurs et des médias.

Autant samedi, lors de la finale de la Coupe de France féminine gagnée par l’OL, Jean-Michel Aulas s’est exprimé, tout en évitant les sujets sensibles, autant dimanche, il est sagement resté à sa place dans la tribune, y compris à la mi-temps du match entre Clermont et Lyon. Installé avec Bernard Lacombe et Bruno Cheyrou, celui qui a été débarqué la semaine passée par John Textor en échange de 10 millions d’euros avait clairement décidé de ne pas s’approcher de ses anciens joueurs.

Et après le match, Jean-Michel Aulas a filé sans passer devant les médias en zone mixte, alors qu’il avait l’habitude depuis des années de venir balancer quelques punchlines le plus souvent possible. A priori, JMA n’a désormais plus le droit d’aller dans les vestiaires et de s’exprimer au nom de l’Olympique Lyonnais, dont il est toujours l’actionnaire.

Aulas ne doit plus se mêler directement de l'équipe lyonnaise

Bien évidemment, personne ne communiquera officiellement sur ce sujet. Mais dans L’Equipe, Vincent Duluc n'a aucun doute sur cette interdiction de vestiaire de Jean-Michel Aulas. « La présence de l'ancien patron de l'OL, validée par ses accords de fin de saison avec John Textor et son titre de président d'honneur, était d'une nature différente que ces 36 dernières années : il suivait son équipe, dimanche, mais sans possibilité de la précéder ni d’intervenir », a précisé le journaliste de L’Equipe, qui suit l’Olympique Lyonnais depuis des décennies. Dès le penalty manqué par Alexandre Lacazette, qui scellait probablement l'avenir européen de l'OL, Jean-Michel Aulas a quitté les tribunes du stade Gabriel-Montpied, non sans avoir courtoisement parlé avec les spectateurs présents autour de lui. Tout ce qu'il était autorisé à dire, il l'avait fait sur Téléfoot et Prime Vidéo, mais c'était avant le match.