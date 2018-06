OL : Aulas fait une fleur à ce joueur sur le départ au mercato

Dans : OL, Mercato.

Il n’y a pas vraiment de suspense, Mouctar Diakhaby (21 ans) devrait bientôt quitter l’Olympique Lyonnais.

Le défenseur central a vécu une saison difficile dans l’ombre de Marcelo et Jérémy Morel. Et n’a pas toujours répondu aux attentes lorsqu’il a été aligné. Autant dire que sa situation ne risque pas de s’améliorer sachant que le club rhodanien cherche du renfort à son poste. Reste à savoir où atterrira l’international Espoirs français. Depuis plusieurs semaines, on sait que Watford tente de conclure son transfert. Mais d’après Superdeporte, Diakhaby s’est déjà entendu avec le FC Valence et l’a clairement fait savoir à ses dirigeants.

Il ne manquerait plus que l’accord entre les deux formations. Et contrairement à ce qui était annoncé, l’OL ne réclamerait pas 20 M€. Comme lorsque Samuel Umtiti avait rejoint le FC Barcelone pour seulement 25 M€, la direction a promis à Diakhaby de le laisser filer pour un prix revu à la baisse. Il n’empêche que le président Jean-Michel Aulas aurait déjà refusé une offre proche de 15 M€. En tout cas, les négociations pourraient avancer cette semaine, une nouvelle réunion étant programmée.