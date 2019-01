OL : Aulas et Lyon refusent ce départ sur un coup de Tete

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Annoncé avec insistance du côté de Galatasaray ces dernières heures, Kenny Tete ne va pourtant pas bouger de l'Olympique Lyonnais durant ce mercato.

Placardisé par Bruno Genesio en début de saison, Kenny Tete a effectué un joli retour au sein du club rhodanien. Réapparu face à Hoffenheim en Ligue des Champions à la fin du mois d'octobre, l'international néerlandais a enchaîné les matchs jusqu'à la fin de l'année 2018. Auteur de bonnes performances, et notamment contre Monaco en L1 avec deux passes décisives, le joueur de 23 ans a retrouvé une bonne place à l'OL. Son départ, pratiquement certain à un moment, ne semble plus d'actualité durant ce mois de janvier. Et pourtant, le site turc Skor Sozcu annonçait son transfert à Galatasaray comme fait dimanche, évoquant même une signature à Istanbul dès lundi. Une rumeur démontée depuis par Bilel Ghazi.

« Du côté de l’OL, on dément tout départ du latéral droit Kenny Tete vers Galatasaray, comme annoncé par plusieurs médias turcs. Avec la blessure de Rafael, encore indisponible plusieurs semaines et en fin de contrat en juin, cela serait effectivement surprenant... », avoue, sur Twitter, le journaliste de L'Equipe, qui annonce également que Rafael va quitter Lyon l'été prochain, faute d'avoir trouvé un accord pour une prolongation de contrat. Autant dire que Tete sera uniquement en concurrence avec Leo Dubois la saison prochaine, si rien ne bouge d'ici là.