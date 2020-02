OL : Aulas et Garcia lancent l’opération « remontada » à Lyon !

Dans : OL.

Battu par le PSG dimanche soir, l’Olympique Lyonnais se retrouve désormais à huit unités du Stade Rennais, troisième de Ligue 1.

Un retard important pour les Gones, d’autant que Bordeaux, Monaco, Strasbourg, Montpellier et Lille sont devant l’OL au classement, et mènent également la chasse au Stade Rennais. Néanmoins, l’Olympique Lyonnais veut encore croire en ses chances de podium à l’issue de la saison comme l’a indiqué Rudi Garcia après la défaite en terres parisiennes. « On aurait pu mieux faire (contre le PSG). Ça nous laisse un peu de regrets. J'espère qu'on aura appris de cette défaite même si on ne peut pas être pleinement satisfait, parce qu'on a perdu. Maintenant, il faudra absolument battre Strasbourg dimanche. Rien n'est irrémédiable dans notre retard sur le podium » a commenté le coach de l’OL.

Jean-Michel Aulas se voulait également très optimiste, même s’il sait que le calendrier chargé de l’OL ne joue pas en la faveur de son équipe. « On va jouer les 13 derniers matchs le pied au plancher car il faut absolument que l’on revienne sur le podium. On a perdu un point sur Rennes qui a fait match nul contre Brest, mais le podium reste d’actualité. Il faut que l’on aille le plus haut possible. On a besoin en France d’avoir des équipes comme le PSG et Lyon. Huit points, c’est beaucoup. Mais on l’a déjà fait par le passé, c’est possible. Maintenant, il n’y a pas de garanties, d’autant que les équipes qui sont devant nous jouent bien aussi. Notre principal handicap est de jouer toutes les compétitions, on voit qu’une équipe comme Marseille, qui ne jouait pas la coupe d’Europe, réalise un parcours tout-à-fait étonnant ». Reste maintenant à voir si l’OL parviendra à effectuer une remontada qui serait assez incroyable au classement. Assurément, il faudra prendre des points lors des deux prochains matchs, accessibles sur le papier, face à Strasbourg et Metz.