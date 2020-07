OL : Aulas drague les Verts sans se cacher

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à se cacher lorsqu'on vient le titiller. Et évidemment, sur Twitter, le patron de l'Olympique Lyonnais l'a encore démontré.

Aux commandes de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs décennies, Jean-Michel Aulas a vu passer du monde à la tête de la mairie de la capitale des Gaules. Mais c’est la première fois que le patron de l’OL doit composer avec un maire écologiste. Pas de quoi impressionner JMA, même si ce dernier a déjà été catalogué comme « le représentant du sport business » et de « la marchandisation du sport » par Julie Nublat, adjointe aux sports de Lyon. Loin de faire profil bas face à ce qui ressemble tout de même à une attaque brutale venue de la nouvelle municipalité, Jean-Michel Aulas a immédiatement tendu la main, rappelant qu’il avait des atomes crochus avec les Verts présents à Lyon.

Sur Twitter, le président de l’Olympique Lyonnais a déjà vanté les mérites de Grégory Doucet, le nouveau maire, et sur l’intérêt pour lui de fonctionner harmonieusement avec l’OL. « Je suis particulièrement impressionné par la nouvelle équipe municipale on va pouvoir travailler sur l’éducation l’OL est sur le podium en Europe, sur l’aide aux clubs amateurs et bien sûr sur le développement de l’égalité Homme/Femmes grâce au football féminin ! », a lancé Jean-Michel Aulas, qui veut faire ami-ami avec les Verts. Une couleur qui n’est pourtant pas celle qu’il préfère, ou alors JMA l'aurait bien caché depuis de nombreuses années.