OL : Aulas dévoile la règle du futur mercato de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais ne connaît pas encore officiellement le nom de son futur entraîneur, pas plus que s'il sera présent ou non en Ligue des champions la saison prochaine. Deux facteurs essentiels pour préparer l'exercice 2019-2020. Mais gouverner c'est prévoir et Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à se laisser dicter le tempo. Alors, à un mois presque jour pour jour de l'ouverture du mercato estival, le président de l'OL a déjà en tête ce que son club va faire, et ne pas faire, durant ce marché des transferts. Et dans le JDD, Jean-Michel Aulas fixe les règles du jeu une bonne fois pour toutes.

Car le patron de l'Olympique Lyonnais ne veut pas prendre des décisions imposées par le timing. « Notre modèle est basé sur un centre de formation performant et des infrastructures. Notre actif joueurs est de l’ordre de la valeur du stade, 450 millions d’euros. Mais ce n’est pas un coffre-fort qui a vocation à être vendu pour faire des résultats. Le jour où nous ne sommes pas qualifiés en Ligue des champions, cette réserve doit nous aider à compenser le manque à gagner. Cette année, si on se qualifie, on n’en vendra qu’un seul. Si par malheur on ne l’était pas, on en vendrait un ou deux en plus », prévient très clairement Jean-Michel Aulas, qui va donc croiser les doigts pour que le classement reste le même qu'actuellement. Le nouveau coach de l'OL devra ensuite faire ses choix.