OL : Aulas colle un avertissement à Thierry Henry

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très décevant contre Monaco il y a une semaine, l’OL s’est repris en livrant une prestation impeccable contre Nice au Groupama Stadium (2-0).

L’Olympique Lyonnais souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison et la semaine qui vient de s’écouler résume parfaitement l’irrégularité chronique de l’équipe de Peter Bosz. Apathique à Monaco il y a sept jours, les Gones ont livré une prestation XXL face à Nice ce week-end (2-0). Les espoirs sont toujours permis pour l’OL dans la course à l’Europe à condition néanmoins de trouver une certaine forme de régularité, chose indispensable pour espérer quelque chose en fin de saison selon Thierry Henry, qui a livré son analyse de la situation au micro de Prime Video.

Pour bien débuter la semaine voici le résumé de notre belle victoire (2-0) face à Nice 🔴🔵#OLOGCN pic.twitter.com/eChSEdM9WA — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2022

« Les Lyonnais ont été très bons face à Nice au niveau du pressing, du jeu. S'ils avaient marqué sur l'action de Kadewere, je serais allé célébrer avec eux depuis mon sofa. Mais, est-ce qu'on peut mettre un peu de régularité dans tout ça ? Quand tu es coach, un jour tu dors bien, un autre tu ne sais pas ce qu'il va se passer... » a lancé Thierry Henry, pour qui l’Olympique Lyonnais a régalé ses supporters contre Nice. Mais l’ancien attaquant de l’Equipe de France aimerait que les coéquipiers de Tanguy Ndombele soient enfin réguliers afin d’amorcer une véritable remontée au classement.

Aulas souligne la bonne dynamique en 2022

Sur son compte Twitter, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a réagi aux propos de Thierry Henry et comme toujours, « JMA » défend sa paroisse. « Il faut tempérer tout cela. L’OL reste en course pour le podium. Sur 2022, l'OL est dans les temps avec 10 points en cinq matchs (PSG, OM, Monaco, Nice). Avec beaucoup d’absents, de malades, de joueurs à la CAN ou en sélection, blessés. Le coach n’a pas été en danger. On soutiendra l’équipe jusqu’au bout en Ligue 1 et en Ligue Europa ! » a promis Jean-Michel Aulas, qui doit néanmoins rejoindre Thierry Henry sur le fait que l’OL doit maintenant réussir à être régulier en enchainant les victoires afin d’espérer une place dans le top 5 de la Ligue 1 à la fin de la saison. Et plus si affinités…