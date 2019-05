OL : Aulas bluffe pour Juninho, L'Equipe en a la preuve

Dans : OL, Ligue 1.

Dans une partie de poker comme il aime les lancer, Jean-Michel Aulas assure depuis le début que tout le monde fait fausse route en ce qui concerne le futur organigramme de l’Olympique Lyonnais.

Pour le président de l’OL, toutes les pistes parues dans les médias sont bonnes à jeter à la poubelle, et le dirigeant comme son club ont vivement et rapidement démenti l’information donnée par L’Equipe ce mardi et qui évoquait la sollicitation de Juninho au poste de directeur sportif. Le communiqué sous forme de démenti avait été appuyé, mais le quotidien sportif ne lâche pas le morceau. Le Brésilien, unanimement reconnu comme le meilleur joueur de l’histoire du club, a bien été contacté et de nouvelles discussions sont prévues à ce sujet. Preuve qu’il y a bien anguille sous roche.

« Contacté, Juninho a ainsi confirmé que des discussions avec l'OL devaient se dérouler à ce sujet en fin de saison », a fait savoir L’Equipe, pour qui il s’agit bien de proposer à l’ancien numéro 8 le poste de directeur sportif à l’issue de la saison. A moins que Juninho soit de mèche pour mener cette fausse piste, l’Olympique Lyonnais s’intéresse bien au profil de celui qui vit désormais à Los Angeles, et a récemment quitté ses obligations professionnelles avec les médias brésiliens, tout en repoussant en octobre dernier une première offre de l’Olympique Lyonnais.