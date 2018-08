OL : Aulas annonce deux gros plans B au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Mercredi, l’état-major de l’Olympique Lyonnais va se rendre à Lisbonne pour tenter de boucler le dossier Ruben Dias.

Estimé à 45ME par le Benfica, le défenseur de 21 ans est la priorité absolue de l’OL pour renforcer sa défense centrale et Jean-Michel Aulas compte bien trouver un terrain d’entente avec ses homologues portugais cette semaine. Néanmoins, rien n’est encore joué et après avoir échoué dans le dossier Yerry Mina, l’OL pourrait vivre une nouvelle désillusion avec Ruben Dias. Mais que les supporters rhodaniens soient rassurés, le président de l’OL a plus d’un tour sans son sac.

« Nous discutons aux alentours d'une indemnité de transfert très très élevée » a tout d’abord confié Jean-Michel Aulas sur OL-TV avant d’évoquer les solutions de rechange de l’OL en cas d’échec définitif dans le dossier Ruben Dias. « Le joueur veut venir et nous espérons boucler le transfert mercredi, mais dans le cas contraire, nous avons encore deux autres pistes de deux gros défenseurs ». Pour rappel, plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, dont ceux de Mamadou Sakho ou encore de Victor Lindelöf. Mais le mercato anglais ayant fermé ses portes, on imagine mal Crystal Palace et Manchester United se séparer des deux joueurs précédemment cités…