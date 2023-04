OL : Aulas aime ses filles, il ne les trahira jamais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs d'une vente de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais circulent, le président Aulas a tenu à rencontrer ses joueuses afin de les rassurer. En aucun cas il ne les abandonnera.

Grand acteur de football féminin français, au point même d’avoir mené la mission qui a fait partir Corinne Diacre et venir Hervé Renard sur le banc de l’équipe de France, Jean-Michel Aulas n’a pas apprécié de lire qu’OL Groupe avait décidé de vendre son équipe féminine à Michele Kang, une riche femme d’affaires américaine qui possède déjà le club de Washington. S’il ne nie pas que des discussions sont en cours, le président de l’Olympique Lyonnais dément fermement une cession du club qu’il a mené sur le toit de l’Europe. Et conscient que cela pouvait inquiéter Sonia Bompastor et ses joueuses, Jean-Michel Aulas s’est invité dans le vestiaire afin de mettre clairement les choses au point. En aucun cas, il ne veut lâcher son équipe à des investisseurs américains. Un discours ferme qu’il a confirmé dans Le Progrès.

Aulas n'est pas prêt à lâcher son équipe féminine

Dans les colonnes du quotidien régional, le président de l’OL s’est fait très précis sur ce sujet qui lui tient à cœur. « Je suis venu leur parler samedi matin, en leur expliquant que j’allais rester le responsable de l’équipe féminine et que le jour où ce ne serait plus le cas, je m’en irai de l’Olympique Lyonnais. Cela a mis un terme à toute question éventuelle. Et il n’y en a pas eu, car elles me croient. Les joueuses m’ont applaudi à la fin. Mercredi soir, j’avais demandé à Sonia (Bompastor) et Camille (Abily) de venir dans mon bureau pour faire une réunion de crise, comme appelle ça dans les sociétés cotées. Elles ont participé à tous les échanges pour que tout soit fait dans la transparence », précise Jean-Michel Aulas, qui explique que si effectivement Michele Kang sera impliquée dans ce dossier, c’est parce qu’elle aura la majorité des parts dans une société qui supervisera plusieurs équipes féminines, dont l’OL, mais qu’en aucun cas les filles de l’Olympique Lyonnais quitteront OL Groupe comme cela avait été dit.