OL : Aulas a achevé Chelsea pour Fékir au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Annoncé sur le départ du côté de l'Olympique Lyonnais pendant ce mercato, Nabil Fékir aurait pu rejoindre la Premier League, mais Jean-Michel Aulas a mis son veto... financier.

Le président de l'OL peut enfin dormir sur ses deux oreilles. Depuis jeudi soir, le marché des transferts est fermé en Premier League. Ce qui signifie donc que les clubs anglais et leurs centaines de millions d'euros ne peuvent plus recruter Nabil Fékir. Tout proche de signer à Liverpool avant la Coupe du Monde 2018, le champion du monde aurait pourtant pu finir sa course à Chelsea. Dans le viseur des Blues durant cet été, l'attaquant de 25 ans n'a finalement pas pris la direction de Londres. À cause d'un désaccord financier.

Selon Alfredo Pedulla, la formation de Maurizio Sarri a tout tenté pour recruter l'international français, mais « le mur » Jean-Michel Aulas a résisté jusqu'au bout. Malgré une offre de 60 millions d'euros de Chelsea, le boss de l'OL n'a effectivement pas calé, vu qu'il avait fixé une mise à prix à 80 ME pour son meneur de jeu. Une décision ferme durant ce mercato estival qui prouve donc que Lyon a l'ambition de faire une très grande saison prochaine en gardant ses meilleurs éléments, ce qui n'a pas toujours été le cas lors des dernières années.