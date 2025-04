ASSE-OL ‍: Textor crie déjà au scandale contre Letexier

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Comme tout le monde, John Textor a été très étonné par la décision de François Letexier d'annuler le carton rouge mis à Lucas Stassin après un tacle violent qui a envoyé Corentin Tolisso à l'infirmerie.

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais n'a pas mis longtemps à réagir à l'action de jeu qui a valu au buteur stéphanois d'être expulsé dans un premier temps, ce qui semblait logique, avant que finalement l'arbitre visionne la VAR et lui mette un simple avertissement pour son tacle brutal sur la cheville de Tolisso. Dans le même temps, Corentin Tolisso quittait la pelouse de Geoffroy-Guichard sur une civière et risque d'être absent pas mal de temps. Pour John Textor, cette décision est purement scandaleuse. « L’arbitre sort le carton rouge directement, décision facile. Le VAR a décidé autrement. L’arbitre réfléchit et l’un des cartons rouges les plus évidents qu’on ait vu est annulé… Insensé », a lancé, via Instagram, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais.