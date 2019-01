OL : Arsenal se serre la ceinture pour mieux recruter Aouar

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Sauf surprise, l’Olympique Lyonnais ne devrait subir aucun départ majeur d’ici la fin du mercato hivernal. Le président Jean-Michel Aulas avait prévenu, la porte ne sera pas ouverte avant l’été prochain.

Les supporters peuvent donc s’attendre à un ou plusieurs gros transferts des joueurs les plus convoités. On pense évidemment à Nabil Fekir, Tanguy Ndombele et Houssem Aouar, dont la cote ne cesse de grimper en Angleterre. Car le milieu polyvalent n’a pas seulement tapé dans l’oeil de Pep Guardiola. En plus du manager de Manchester City, Arsenal observe régulièrement les performances de l’international Espoirs français, confirme la presse anglaise.

Bien sûr, le club londonien ne tentera rien cet hiver, le coach Unai Emery ayant déjà expliqué que les Gunners ne pouvaient conclure que de simples prêts. Ses dirigeants passeront réellement à l’action lors du mercato estival, lorsque l’enveloppe sera suffisamment épaisse pour s’offrir le successeur d’Aaron Ramsey. Reste à savoir si Arsenal saura convaincre Aouar, qui pourrait être tenté de retrouver Alexandre Lacazette, mais qui semble davantage attiré par Guardiola.