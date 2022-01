OL : Arsenal aime Bruno Guimaraes, le PSG aussi !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une superbe première partie de saison avec l’OL, Bruno Guimaraes attire les convoitises durant ce mercato hivernal.

Après la hype Lucas Paqueta, c’est Bruno Guimaraes qui est sous le feu des projecteurs à l’Olympique Lyonnais. Pièce maitresse de Peter Bosz depuis le début de la saison, l’international brésilien est extrêmement convoité. Comme indiqué par ailleurs, la Juventus Turin surveille avec attention les prestations de Bruno Guimaraes, au même titre qu’Arsenal. En effet, le manager londonien Mikel Arteta apprécie énormément le profil de Bruno Guimaraes, un milieu défensif à la relance soyeuse et à l’état d’esprit irréprochable. A en croire les informations de Sky Sports, Arsenal n’a d’ailleurs pas renoncé au recrutement de Bruno Guimaraes. Mais le tarif fixé par l’OL a refroidi le club londonien, qui devra au moins débourser 30 millions d’euros pour le recruter au mois de janvier.

Le PSG dans la course pour Bruno Guimaraes ?

Arsenal have not given up on trying to sign Bruno Guimaraes from Lyon. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 25, 2022

Le média britannique nous apprend par ailleurs que le Paris Saint-Germain, qui suit également avec attention les performances de Lucas Paqueta, est également intéressé par Bruno Guimaraes. En effet, le club de la capitale n’est pas insensible aux prestations du milieu de terrain de Lyon, qui avait notamment brillé face au PSG au début de l’année sur la pelouse du Groupama Stadium. A cette heure, il n’est pas question d’une prise de contact entre l’OL et Paris pour Bruno Guimaraes et encore moins d’une offre du PSG pour le milieu de terrain de Lyon. Mais l’intérêt de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi pour le stratège de l’OL est réel. Reste maintenant à voir si l’été prochain, le Paris Saint-Germain franchira le pas en faisant une offre aux Gones pour Bruno Guimaraes. Enfin, un quatrième club serait également sur les rangs et suivrait l’affaire de près : Manchester United, qui pourrait être à la recherche l’été prochain d’un successeur à Paul Pogba. Un joueur qui figure par ailleurs dans le viseur… du PSG et de la Juventus.